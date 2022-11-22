ВОЙНА В Украине Литва передаст Украине артиллерийские снаряды и зимнюю форму: подробности

2022-11-22 22:00

Литва передаст Украине боеприпасы для крайне необходимой на фронте 155 мм артиллерии. Также в течение месяца будет выполнен контракт с производителями зимней одежды для украинских солдат.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"О ближайшей военной поддержке уже решено - будут переданы боеприпасы для крайне необходимой на фронте 155-мм артиллерии. Агентство оборонных ресурсов Минобороны заключило контракты с производителями на восстановление этих запасов. Будет больше поддержки, но мы не можем объявить обо всем", - заявил министр. .

В течение месяца будет исполнен контракт с производителями зимней одежды для ВСУ. Министр обороны Литвы анонсировал подписание контрактов на 2023 год с литовским бизнесом, производящим необходимую Украине военную технику. По его словам, если производители готовы и смогут увеличить свой производственный потенциал.

"Литва также внесет свой вклад в международный фонд финансирования тяжелой бронетехники, ее производства или модернизации и приобретения. Так что, если что, будут танки, сданные украинцам за наш счет", - добавил Анушаускас.

Также Министр рассказал, что Литва расширит курсы военной подготовки для украинцев до 1500 солдат. Это не будет учитывать текущих военных, проходящих обучение.

Напомним, что Литва не будет передавать Украине комплексы NASAMS, но предоставит снаряды PzH 2000.

Ранее стало известно, что Литва передала Украине 12 бронетранспортеров М113, из которых 10 оснащены минометами.