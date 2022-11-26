Мир кремль хочет ликвидировать лукашенко и захватить контроль над армией Беларуси – RLI

2022-11-26 19:00

В Кремле замыслили ликвидировать нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко. Цель Москвы – получить контроль над беларусской армией и бросить ее на войну против Украины.

Так, по словам источников в российском военном руководстве, Кремль принял решение о радикальном "решении" вопроса о втягивании Беларуси в войну. Об этом говорится в материале аналитиков Института Роберта Лансинга (Robert Lansing Institute, RLI).

В обоих случаях, будь то неудачное или успешное покушение на Лукашенко, будут представлены сфабрикованные "доказательства" якобы "причастности Украины и Польши под руководством разведки НАТО", отмечается в анализе.

Это даст формальный предлог для дальнейшего участия беларусских войск в боевых действиях на территории Украины.

По указанию президента РФ Владимира Путина российская военная разведка в ближайшие дни может попытаться проработать сценарий либо с покушением на президента Белоруссии Александра Лукашенко, либо с его имитацией, с целью в конечном итоге запугивая последнего и побуждая его, наконец, отдать приказ своим войскам напрямую участвовать в войне вместе с российскими войсками, сообщают источники.

При этом штаб ГРУ РФ прорабатывает сценарий, предусматривающий убийство Лукашенко в ходе операции, в результате чего его обязанности возьмет на себя действующий генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, полностью лояльный России и находящийся под контролем ГРУ.

Данная информация подтверждает оценку и гипотезу аналитиков, высказанную в июне 2022 года: Россия стремится втянуть Беларусь в войну в Украине с целью поглотить ее и лишить суверенитета.

Вполне вероятно, что Россия стремится объединить две армии под своим единым командованием. Однако такой сценарий лишает Лукашенко возможности управлять страной, делает его более уязвимым и запускает процесс его отстранения от власти с поглощением страны Россией. Это одновременно и толкает Лукашенко к войне, и сдерживает его от фактического принятия такого решения, считают аналитики.

Учитывая, что российские войска уже размещены в Беларуси и туда направляются диверсионные группы, высок риск того, что Лукашенко потеряет свой пост и в ближайшее время его заменит российский марионеточный лидер.

"Россия, скорее всего, устроит вооруженные провокации в Беларуси, чтобы подтолкнуть Лукашенко к вступлению в войну. Но страх потерять власть останется для него главным препятствием на пути к этому шагу. Последние сообщения от источников в Москве подтверждают предварительные выводы аналитиков института в пользу драматического сценария для Александра Лукашенко", – говорится в материале.