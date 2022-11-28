ВОЙНА В Украине Готовьтесь к морозам и сильному ветру: на Украину надвигается мощный антициклон

2022-11-28 16:00

 

В ближайшее время на погоду в Украине начнет влиять мощный антициклон Erik. Он приведет к похолоданию и усилению ветра восточного направления, однако осадков будет немного. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По его словам, уже с понедельника начнется постепенная смена воздушной массы на более холодную и сухую, арктического происхождения.

"Постепенно в течение нескольких дней этот антициклон охватит своим влиянием большую часть Украины. Вследствие этого атмосферное давление значительно повысится, а температура воздуха снизится до отрицательных показателей", - пояснил синоптик.

По его данным, существенных осадков в большинстве регионов не предвидится, поэтому снижение температуры пройдет без выпадения снега, лишь в отдельных областях сформируется незначительный снежный покров.

Похолодание в Украине

Во второй половине текущей недели в Украине ожидается похолодание. Так, синоптик Наталья Диденко говорит, что ночью будет -3°...-8°, а днем столбики термометров покажут от -1° до -4°.

О похолодании в начале декабря предупреждает и народный синоптик Станислав Щедрин. По его словам, со 2 декабря в Украину придет устойчивая погода с небольшими морозами и солнечным небом. По всей стране, за исключением юга, температура воздуха снизится в дневные часы до -2°...-4° до -7°...-14° ночью.

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