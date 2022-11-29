ВОЙНА В Украине Графики не действуют. В Киеве продолжаются экстренные отключения света

2022-11-29 17:00

В Киеве продолжают применять экстренные отключения электроэнергии во вторник, 29 ноября. Свет будут выключаться вне графика.

Об этом сообщает Yasno.

"В Киеве по указаниям НЭК "Укрэнерго" применены экстренные отключения. Графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее электричества сообщали, что будут пытаться подавать электроэнергию в Киеве по крайней мере по 2-3 часа дважды в день.

Отметим, что вчера без света находилось 55% абонентов в Киеве.