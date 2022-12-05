ВОЙНА В Украине Європейський Союз створив кіберлабораторію для українських військових

2022-12-05 13:32

Ця лабораторія має допомогти боротися з кібератаками та й взагалі зміцнити загальний потенціал у галузі кібербезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Європейської служби зовнішніх дій.

По лінії Європейського фонду миру також було передано програмне та апаратне забезпечення. Саму установу було відкрито сьогодні.

"Завдяки цій підтримці Україна зможе створити і продовжити розвивати потенціал кіберзахисту своїх Збройних сил для виявлення вторгнень в інформаційні системи", - йдеться в заяві.

Також вона потрібна для боротьби з кібератаками та зміцненню загального потенціалу в галузі кібербезпеки. Вона допоможе навчанню військових фахівців з кіберзахисту за допомогою реалістичних віртуальних сценаріїв і симуляцій у реальному часі, які допоможуть швидше й ефективніше виявляти, відстежувати й захищати від майбутніх кібератак.

"У змодельованій мережі військові Збройних сил України можуть навчитися справлятися з високим рівнем стресу, виявляючи та досліджуючи вразливість у різних мережевих системах. Кіберлабораторія та покращена мережева безпека допомагають українським військовим розвивати навички виявлення, моніторингу та протидії кібератакам", - йдеться в заяві.