ВОЙНА В Украине Почему не летают иранские дроны: представитель ВСУ дал ответ

2022-12-05 21:00

Россия стала меньше использовать иранские дроны Shahed-136 для ударов по территории Украины. Причиной тому является похолодание.

Как пояснил спикер Командования Объединенных сил Вооруженных сил Украины по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин, иранские беспилотники сделаны из материалов, которые подвержены воздействию низких температур.

«Любой летательный аппарат, в том числе и дрон, сделан из пластика и материалов, которые подвержены воздействию морозов и других погодных условий. Поэтому использовать на войне их стали меньше», — объяснил Силкин.

Ранее сообщалось, что россия расплатилась за партию иранских дронов наличной валютой и образцами захваченных в Украине западных вооружений в обмен на первую партию беспилотников. Для этого в Иран был специально организован авиационный рейс