ВОЙНА В Украине Почему не летают иранские дроны: представитель ВСУ дал ответ

2022-12-05 21:00

 

Россия стала меньше использовать иранские дроны Shahed-136 для ударов по территории Украины. Причиной тому является похолодание.

Как пояснил спикер Командования Объединенных сил Вооруженных сил Украины по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин, иранские беспилотники сделаны из материалов, которые подвержены воздействию низких температур.

«Любой летательный аппарат, в том числе и дрон, сделан из пластика и материалов, которые подвержены воздействию морозов и других погодных условий. Поэтому использовать на войне их стали меньше», — объяснил Силкин.

Ранее сообщалось, что россия расплатилась за партию иранских дронов наличной валютой и образцами захваченных в Украине западных вооружений в обмен на первую партию беспилотников. Для этого в Иран был специально организован авиационный рейс

subscriber subscriber

Еще по теме

В ближайшие недели Украину может покинуть значительное количество людей - посол Германии

2022-12-05 22:00

Какой бензин заливать в генератор, а какой нельзя ни в коем случае: список характеристик

2022-12-05 18:30

путин должен быть привлечен к ответственности за военные преступления - Макрон

2022-12-05 16:00

Руководители Облэнерго будут нести ответственность за несправедливое отключение электричества

2022-12-05 15:37

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В ближайшие недели Украину может покинуть значительное количество людей - посол Германии

2022-12-05 22:00

Конец близок: оккупанты усилили террор на левом берегу Херсонщины

2022-12-05 21:30

Почему не летают иранские дроны: представитель ВСУ дал ответ

2022-12-05 21:00

На Бахмут враги пытаются наступать по 3-4 раза в сутки: военные сдерживают нашествие "самоубийц"

2022-12-05 20:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В ближайшие недели Украину может покинуть значительное количество людей - посол Германии 2022-12-05 22:00
Конец близок: оккупанты усилили террор на левом берегу Херсонщины 2022-12-05 21:30
Почему не летают иранские дроны: представитель ВСУ дал ответ 2022-12-05 21:00
На Бахмут враги пытаются наступать по 3-4 раза в сутки: военные сдерживают нашествие "самоубийц" 2022-12-05 20:30