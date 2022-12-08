ВОЙНА В Украине Готуючись до військового вторгнення російська влада таємно поділила українців на 4 групи

2022-12-08 15:37

Готуючись до військового вторгнення російська влада поділила українців на 4 групи, перша підлягала ліквідації - йдеться у звіті Лондонського Королівського Інституту Об'єднаних служб (RUSI)

Поділ вигадали для придушення опору населення.

Українців мали розділити так:

  • — перша група - ті, кого треба ліквідувати фізично
  • — друга - ті, кого треба пригнічувати і утискувати
  • — третя – нейтральні громадяни, яких можна схилити до співпраці
  • — четверта – потенційні колаборанти

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ВОЙНА В Украине

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