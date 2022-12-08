ВОЙНА В Украине

ВОЙНА В Украине Готуючись до військового вторгнення російська влада таємно поділила українців на 4 групи

2022-12-08 15:37

Готуючись до військового вторгнення російська влада поділила українців на 4 групи, перша підлягала ліквідації - йдеться у звіті Лондонського Королівського Інституту Об'єднаних служб (RUSI)

Поділ вигадали для придушення опору населення.

Українців мали розділити так: