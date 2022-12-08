Готуючись до військового вторгнення російська влада таємно поділила українців на 4 групи
2022-12-08 15:37
Готуючись до військового вторгнення російська влада поділила українців на 4 групи, перша підлягала ліквідації - йдеться у звіті Лондонського Королівського Інституту Об'єднаних служб (RUSI)
Поділ вигадали для придушення опору населення.
Українців мали розділити так:
- — перша група - ті, кого треба ліквідувати фізично
- — друга - ті, кого треба пригнічувати і утискувати
- — третя – нейтральні громадяни, яких можна схилити до співпраці
- — четверта – потенційні колаборанти