ВОЙНА В Украине В Украине заработал банкоматный роуминг: комиссия на снятие наличных отменена

2022-12-12 13:32

В Украине заработал банкоматный роуминг: отменена комиссия на снятие наличных держателями карт других банков в банкоматах, — заместитель главы НБУ Алексей Шабан

"Сегодня мы уже получили от десяти банков-владельцев банкоматных сетей информацию о том, что тарифы для карт других банков за выдачу средств отменены. То есть ты пользуешься этим банкоматом, как банкоматом своего банка", - сообщил Алексей Шабан.

К "банкоматному нацроумингу" уже присоединились 10 сетей банков.

Суть его заключается в том, что все банки для держателей карт других банков установили лимиты выдачи наличных такие же, как и для своих клиентов. Лимит может быть 10–20 тысяч.