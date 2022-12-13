ВОЙНА В Украине Институт изучения войны пояснил, зачем рф пытается взять прямой контроль над белорусской армией

2022-12-13 13:35

Если Беларусь ввяжется в войну с Украиной, кремль укрепит свой контроль над Минском. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Там же обратили внимание, что и Лукашенко и путин часто создают информационные поводы, говорить о вероятном нападении на Украину со стороны Беларуси. По мнению аналитиков, цель этих усилий - зажать украинские силы у границы с Беларусью, чтобы они не могли усилить операции на фронте.

"Маловероятно, что Беларусь вторгнется в Украину в обозримом будущем, каким бы ни был ход этих информационных операций", - отмечают эксперты.

Специалисты отмечают, что россия стремилась создать постоянную военную базу в Беларуси и осуществлять прямой контроль над белорусскими вооруженными силами. Теперь же поддержка Беларусью войны россии в Украине снижает способность ее вооруженных сил проводить собственные обычные военные операции.

"Беларусь сокращает свои запасы артиллерийских боеприпасов за счет передачи боеприпасов российским военным. Дальше белорусские вооруженные силы, вероятно, столкнутся с ограничениями в своих возможностях по обучению действующего и нового персонала из-за своей вспомогательной роли в усилиях россии по формированию вооруженных сил", - прогнозируют эксперты.

Они же считают, что поддержка Лукашенко войны россии в Украине вызывают трения в белорусских вооруженных силах. Там знают о значительных потерях, понесенных российскими войсками в Украине, и, вероятно, не желают погибнуть.