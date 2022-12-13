ВОЙНА В Украине В оккупированном Крыму Армянск остался без света и воды: что известно

2022-12-13 18:00

 

Во вторник, 13 декабря, в Армянске, который находится на севере Крыма, частично отсутствует энерго- и водоснабжение.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" в Telegram.

По данным издания, жители города жалуются на отключения света и воды.

Также отмечается, что, по информации местных, электричество отсутствует из-за аварии на линии электропередач. Также без электроснабжения остался завод "Крымский Титан".

Напомним, ранее стало известно, что россияне активно свозят железобетонные конструкции в Армянск. С их помощью они хотят обустроить укрепления на севере полуострова.

Также мы писали, что оккупанты планируют построить дорогу на Арабатской стрелке (Крым) для перекидывания техники на юг Украины.

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