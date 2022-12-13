В оккупированном Крыму Армянск остался без света и воды: что известно

Во вторник, 13 декабря, в Армянске, который находится на севере Крыма, частично отсутствует энерго- и водоснабжение.
Об этом сообщает "Крым.Реалии" в Telegram.
По данным издания, жители города жалуются на отключения света и воды.
Также отмечается, что, по информации местных, электричество отсутствует из-за аварии на линии электропередач. Также без электроснабжения остался завод "Крымский Титан".
Напомним, ранее стало известно, что россияне активно свозят железобетонные конструкции в Армянск. С их помощью они хотят обустроить укрепления на севере полуострова.
Также мы писали, что оккупанты планируют построить дорогу на Арабатской стрелке (Крым) для перекидывания техники на юг Украины.