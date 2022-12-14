ВОЙНА В Украине Бездепозитный бонус 2022 – лучшие бездепы в украинских казино

2022-12-14 09:04

Украинские казино, предлагающие бездепозитные бонусы за регистрацию 2022 https://vestnik.in.ua/no-deposit-bonus-for-registration-ukraine/ https://vestnik.in.ua/no-deposit-bonus-for-registration-ukraine/, пользуются повышенным спросом среди азартных геймеров, в отличие от стандартных азартных клубов с ограниченной бонусной программой. Для получения бездепа не нужно пополнять свой счет на игровой площадке, требуется только выполнить какое-либо действие, например, создать учетную запись либо подтвердить номер мобильного. Не стоит опасаться такого предложения – онлайн-казино не заинтересованы в обмане, так как подарок без условия пополнения направлен именно на привлечение новых клиентов на ресурс.

БОНУС БЕЗ ДЕПОЗИТА: ОСОБЕННОСТИ

Получение бездепозитного поощрения в онлайн казино Украины, в отличие от Welcome pack бонусов, не предполагает пополнения игроком персонального счета. Новым клиентам бездепозитный бонус предлагается за регистрацию в клубе. Для постоянных клиентов игорное заведение внедряет бездепы для премирования или в рамках временных акций. В качестве подарков предоставляются фриспины, денежные суммы и дополнительные привилегии (участие в турнире, вход в VIP-клуб, увеличенный множитель выигрышей и прочие). Чаще всего в 2022 году игроки получали именно фриспины – бесплатные вращения для игровых слотов. Их количество определяется в зависимости от маркетинговых целей – от 5 FS до 200 FS. 

Какие типы бездепов выдают в лучших казино Украины

Все бездепозитные бонусы делятся на три основные группы:

  • для новичков – за регистрацию и связанные с ней действия (верификация аккаунта, заполнение профиля, подписка на мессенджеры);
  • промо акции – промокоды на партнерских сайтах, розыгрыш подарков в Telegram и Viber;
  • подарки – на день рождения или к другой знаменательной дате, за достижение статуса в программе лояльности, персональное вознаграждение по решению администрации казино и т.п.

Бездепозитный бонус за регистрацию – наиболее распространенный тип презента. Его можно получить в том числе и по промокоду.

Бездепозитный бонус: на какие требования обратить внимание

Кроме выполнения условий для активации, бездепы имеют и другие дополнительные пункты условий:

  • Ставка за спин – фиксированная или указывается верхняя планка.
  • Вейджер – коэффициент отыгрывания приза.
  • Период активации и отыгрыша.
  • Игровые автоматы для запуска бонусных спинов.

Отыгрыш фриспинов настроен автоматически, поэтому геймер не может самостоятельно менять ставку или использовать FS в другом слоте. 

Отыгрывание бездепозитного вознаграждения

Часть бездепов выдают без вейджера, но таких поощрений очень мало. Вейджер в большинстве случаев выше, чем для других поощрений казино. Отыгрывается подарок в основном в автоматах: ставки в настольных играх или live casino либо не учитываются, либо в расчет принимается 5-15% от бета, что невыгодно геймеру. Процесс отыгрывания отслеживается в персональном кабинете, после его окончания подарок выводится по правилам клуба.

Вывод

Бездепозитный бонус – это небольшой стартовый капитал, который поможет геймеру освоиться в клубе, изучить ассортимент игрового зала и получить реальные выигрыши. Чтобы не потерять деньги, необходимо выбирать казино из списка рейтинговых клубов Украины с лицензией и хорошей репутацией, а также внимательно изучать условия получения и отыгрывания бездепа.

 

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