ВОЙНА В Украине "Еще больше помощи уже в пути": посол США отреагировала на вражескую атаку дронов на Киев

2022-12-14 17:30

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на вражескую атаку дронов на Киев, заметив, что Соединенные Штаты – вместе с Украиной, и еще больше помощи уже в пути.

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"Беспилотники в Киеве сегодня утром, но я знаю, что просыпаться от российских бомб уже стало слишком частым явлением, которое украинцы с храбростью и достоинством переживают по всей Украине. Мы с вами – еще больше помощи уже в пути", – написала Бринк в Twitter.

Напомним

Это утро российские оккупанты начали с 13 запущенных дронов-камикадзе типа "Shahed", все 13, предварительно, были сбиты. Атака была направлена на Киев и область.