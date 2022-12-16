ВОЙНА В Украине фото Как сейчас выглядит Олег Винник - в Сети обнародованы фото певца, который пропал почти на год

2022-12-16 15:37

Муж украинской певицы Оксаны Билозир, военнослужащий Роман Недзельский показал, как выглядит исполнитель Олег Винник. Фото он обнародовал в Facebook.

На снимке можно увидеть как защитник и певец одинаково позируют на фоне здания с надписью "Должны посмотреть в Беллине". Также он опубликовал серию фото связанных с войной.

"Сегодня мой 300-й день в украинской армии и 293 день войны. Жизнь изменилась на 180. Много всего было, многое еще, надеюсь, будет. Победа за нами", - написал Роман Недзельский.

Ранее СМИ сообщали, что Олег Винник, который в апреле этого года полностью пропал из информационного поля, серьезно болен и сейчас лечится заграницей.