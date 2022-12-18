ВОЙНА В Украине Сенат США утвердил рекордный оборонный бюджет с $800 млн для Украины

2022-12-18 18:00

 

Сенат Конгресса США утвердил оборонный бюджет Соединенных Штатов на следующий год с рекордными 858 млрд долларов, в котором заложены средства и для военной помощи Украине.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В оборонный бюджет заложили на 45 млрд больше, чем изначально предлагал президент Джо Байден. Бюджет предусматривает увеличение заработной платы для американских военных, финансирование закупки оружия, поддержку для Тайваня, которому угрожает Китай, и 800 млн военной поддержки для Украины для отпора агрессии РФ.

Проект приняли подавляющим большинством голосов 83 к 11. Не поддержали его только отдельные сенаторы-либералы и "фискальные консерваторы", которые требуют еще большего контроля за расходами.

Палата представителей - нижняя палата Конгресса - одобрила оборонный бюджет еще 8 декабря. Теперь проект отправляется на подпись к президенту США Джо Байдену.

subscriber subscriber

Еще по теме

Правительство Грузии выделило $560 тысяч на закупку генераторов для Украины

2022-12-18 15:00

У Орбана неожиданно заявили, что Венгрия стремится ускорить членство Украины в ЕС, но сохранить связи с рф

2022-12-18 14:00

роССия пыталась истощить ПВО Украины - Минобороны

2022-12-17 20:00

Украина получила от США первый груз аварийно-ремонтного оборудования

2022-12-17 16:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В рядах оккупантов усугубляются разногласия из-за провалов под Бахмутом, - ISW

2022-12-18 20:00

Зеленский "разбил надежды Путина" - NYT

2022-12-18 19:00

Сенат США утвердил рекордный оборонный бюджет с $800 млн для Украины

2022-12-18 18:00

Болгария одобрила соглашение с Украиной о поставках вооружения

2022-12-18 17:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В рядах оккупантов усугубляются разногласия из-за провалов под Бахмутом, - ISW 2022-12-18 20:00
Зеленский "разбил надежды Путина" - NYT 2022-12-18 19:00
Сенат США утвердил рекордный оборонный бюджет с $800 млн для Украины 2022-12-18 18:00
Болгария одобрила соглашение с Украиной о поставках вооружения 2022-12-18 17:00