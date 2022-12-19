ВОЙНА В Украине Інститут вивчення війни США повідомляє про розкол в армії окупантів

2022-12-19 08:26

Жорстокі бої зараз тривають на Донеччині, біля Бахмута. При цьому на цьому напрямку безуспішно намагається вести наступ ПВК вагнер. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що денис пушилін заявив про те, що разом із "вагнерівцями" участь у боях у цьому районі беруть сили так званої "ДНР".

Як зазначають аналітики, ватажка бойовиків відразу ж розкритикували російські міліблогери, які заявили, що "ДНР" під Бахмутом немає.

"Розбіжності між твердженнями пушиліна та виступами пригожина та інших відомих осіб в інформаційному просторі ерефії свідчать про те, що між "ДНР" та "вагнерівцями" продовжується і зростає розкол", - зазначають у звіті ISW.

Фахівці припускають, що роль найманців "кухаря путіна" в операціях навколо Бахмута, ймовірно, продовжуватиме сприяти розколу між різними фракціями в російській армії, а також дискредитувати маріонеток кремля з "ДНР" та бойовиків, якими вони командують.