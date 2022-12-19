ВОЙНА В Украине В СНБО рассказали, стоит ли украинцам готовиться к обстрелам на новогодние праздники

2022-12-19 18:00

 

У войны нет праздников, поэтому вероятность обстрела мирных городов на Новый год существует. Нужно быть готовыми ко всему, хотя пока информации о подготовке к бомбардировкам в конкретные дни нет.

Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью порталу "Украинская правда". Журналист спросил у него, собираются ли рашисты устраивать ракетный террор на праздники. Данилов ответил на это, что сейчас наступил сложный период для Украины. Война продолжается без исключений на определенные дни, и нужно быть готовыми ко всем потенциальным сценариям.

"Я же не мольфар, чтобы говорить, что будет там синее или белое, или красное. У войны нет выходных, нет каких-то праздников, нет вещей, на которые мы можем не обращать внимания. Должны быть готовы ко всему", — заявил секретарь СНБО.

Обстрелы Украины оккупантами: последняя информация

За сутки рашисты совершили несколько террористических атак. Они ударили иранскими дронами-камикадзе по Киеву. Всего было выпущено 23 беспилотника, 18 из которых сбили. Увы, есть попадание по объекту инфраструктуры.

Территорию Херсонской области обстреляли 69 раз. Удары нанесли в том числе по зданию областной администрации. Шесть человек получили ранения разной степени тяжести.

Днепропетровскую область обстреляли из "Градов" и артиллерии, а также атаковали дронами. По Никопольскому району выпустили 60 снарядов.

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