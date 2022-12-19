ВОЙНА В Украине "Разменная монета во время переговоров": подполье узнало, чего именно путин хочет добиться от лукашенко

2022-12-19 17:30



Беларуская армия продолжает обслуживать русские войска, которые дислоцируются в Беларуси.

Россия пытается получить контроль над беларуским оборонно-промышленным комплексом для дальнейшей агрессии против Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Там напомнили, что РФ уже перевела свой оборонно-промышленный комплекс на усиленную работу, чтобы вести активные боевые действия на территории Украины, а также планирует увеличить гособоронзаказ в 2023 году. Кроме того, Кремль намерен наладить собственное производство иранских беспилотников типа Shahed-136. Однако и этого Путину мало.

По данным беларуского подполья, в рамках деятельности "союзного государства" с Беларусью россияне пытаются получить контроль над беларуским ОПК.

"В частности, эта тема была одной из тех, которую обсуждал министр обороны РФ шойгу во время своего визита в Беларусь в начале декабря. В то же время возможность полноценно использовать беларуский ОПК может стать "разменной монетой" во время переговоров диктаторов Путина и лукашенко в Минске. планируется на 19 декабря", – говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления отмечает, что Путин продолжает давить на Лукашенко для прямого втягивания военных Беларуси в войну в Украине. Но там сейчас оценивают такой шаг как маловероятный.

"Беларуская армия продолжает обслуживать российские войска, которые дислоцируются в Беларуси. Не исключено, что лукашенко будет готов на уступки по контролю над ОПК страны во время переговоров с Путиным", — добавили в ЦНС.

Напомним, 19 декабря российский диктатор Владимир Путин приедет в Беларусь на переговоры с Александром Лукашенко. На встрече Путин будет с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Также известно, что на этих переговорах будет министр обороны РБ Виктор Хренин.

Стало известно, о чем будут говорить диктаторы.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Путин будет ломать Лукашенко на открытие второго фронта против Украины или хотя бы на "разрешение" российской армии снова атаковать Украину с белорусской территории.

Тем временем в Белоруссию из РФ прибывает техника российской армии.

Но в США говорят, что пока не видят признаков повторного наступления россиян из Белоруссии. Там заверили, что будут внимательно следить за ситуацией в ближайшее время.