ВОЙНА В Украине Україна стала «Країною року» за версією видання The Economist

2022-12-23 20:34

«З 2013 року і кожен рік наші редактори сперечаються, яку з країн обрати переможцем. Але вперше вибір очевидний — це могла би бути тільки Україна», — пишуть на сайті журналу.

The Economist також виділив 4 якості українців: героїзм, винахідливість, стійкість, а також назвав наше нинішнє життя «прикладом, що надихає».

«Вони помітили слабкості своїх ворогів, вони швидко навчились користуватись західним озброєнням. Коли вдома немає води — вони топлять сніг. Коли немає електрики — знаходять тепло та світло в кав’ярнях з дизельними генераторами. Жах, якого намагається завдати їм путін, не впливає на їх бойовий дух».

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