ВОЙНА В Украине Швейцарія виділяє $13,6 мільйонів для відновлення залізничної інфраструктури України

2022-12-27 11:33

Швейцарія виділяє $13,6 мільйонів для відновлення залізничної інфраструктури України.

Відповідна грантова угода була підписана 23 грудня міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим та надзвичайним та повноважним послом Швейцарії в Україні Клодом Вільдом.

Це дасть змогу фінансувати товари, роботи та послуги, необхідні для посилення майже 300 км залізничної мережі в Україні.

Співпраця “Укрзалізниці” зі Швейцарською Конфедерацією дозволить профінансувати товари, роботи та послуги, необхідні для посилення майже 300 км залізничної мережі в Україні.

У відомстві зазначили, що  постачання рейкових скріплень повинно відбутися у 2023 році, роботи заплановано виконати на ключових магістралях.

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ВОЙНА В Украине

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Швейцарія виділяє $13,6 мільйонів для відновлення залізничної інфраструктури України 2022-12-27 11:33
Що робити у разі відключення води, опалення чи електрики — корисні поради від ДСНС 2022-12-27 09:24
Военная помощь от Литвы Украине вырастет еще на 40 миллионов евро 2022-12-27 08:26