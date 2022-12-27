Швейцарія виділяє $13,6 мільйонів для відновлення залізничної інфраструктури України.
Відповідна грантова угода була підписана 23 грудня міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим та надзвичайним та повноважним послом Швейцарії в Україні Клодом Вільдом.
Це дасть змогу фінансувати товари, роботи та послуги, необхідні для посилення майже 300 км залізничної мережі в Україні.
Співпраця “Укрзалізниці” зі Швейцарською Конфедерацією дозволить профінансувати товари, роботи та послуги, необхідні для посилення майже 300 км залізничної мережі в Україні.
У відомстві зазначили, що постачання рейкових скріплень повинно відбутися у 2023 році, роботи заплановано виконати на ключових магістралях.