ВОЙНА В Украине Швейцарія виділяє $13,6 мільйонів для відновлення залізничної інфраструктури України

2022-12-27 11:33

Швейцарія виділяє $13,6 мільйонів для відновлення залізничної інфраструктури України.

Відповідна грантова угода була підписана 23 грудня міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим та надзвичайним та повноважним послом Швейцарії в Україні Клодом Вільдом.

Це дасть змогу фінансувати товари, роботи та послуги, необхідні для посилення майже 300 км залізничної мережі в Україні.

Співпраця “Укрзалізниці” зі Швейцарською Конфедерацією дозволить профінансувати товари, роботи та послуги, необхідні для посилення майже 300 км залізничної мережі в Україні.

У відомстві зазначили, що постачання рейкових скріплень повинно відбутися у 2023 році, роботи заплановано виконати на ключових магістралях.