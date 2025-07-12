Політика Нідерланди оголосили про виділення 300 млн євро на відновлення та зміцнення України

2025-07-12 11:33

Нідерланди оголосили про виділення 300 млн євро на відновлення та зміцнення України у 2025 та 2026 роках. Про це повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп у соцмережі Х.

"Економіка і суспільство України повинні залишатися на плаву, тому що це допомагає країні в її боротьбі. По суті, це лише фронт за фронтом", - заявив він на Конференції з відновлення України в Римі.

У рамках пакета допомоги уряд Нідерландів виділить 52 млн євро у 2025 році на відновлення енергетичної інфраструктури та систем питного водопостачання в Україні. Ще 30 мільйонів євро буде виділено на підтримку голландських компаній та організацій, що сприяють відновленню та сталому розвитку України.

Ще 4 млн євро підуть на будівництво нового крила Дитячої лікарні у Львові у співпраці з Центром дитячої онкології імені принцеси Максими в Утрехті.

Ці суми є частиною коштів, які уряд Нідерландів раніше виділив на 2025 і 2026 роки для невійськової підтримки України. Загальна сума становить понад 500 млн євро, або 252 млн євро на рік. Про виділення перших 200 млн євро вже було оголошено раніше. Тепер також визначено призначення решти коштів.