ВОЙНА В Украине З 1 січня 2023 року ВПО продовжать автоматично отримувати допомогу на проживання

2022-12-29 08:26

З 1 січня 2023 року ВПО продовжать автоматично отримувати допомогу на проживання. Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

«Хочу заспокоїти всіх переселенців: не потрібно після 1 січня звертатися до органів соцзахисту або ЦНАПу для відновлення виплат. Ви, як і раніше, отримуватимете допомогу від держави», - заявила вона.

У Мінреінтеграції наголосили, що для отримання допомоги внутрішнім переселенцям не треба підтверджувати матеріальний стан. Адже допомога на проживання не залежить від отриманого доходу та є безстроковою.

Відповідно до Порядку надання допомоги на проживання ВПО згадані виплати – це окремий вид допомоги, який призначається з місяця звернення без кінцевої дати її припинення. Тому допомога має й надалі виплачуватися усім внутрішнім переселенцям без винятку.