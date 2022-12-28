ВОЙНА В Украине Озвучены реальные потери личного состава войск и техники рф на территории Украины

2022-12-28 12:28

С 24 февраля по 28 декабря общие потери личного состава войск рашистов на территории Украины ориентировочно составили 103 770 человек (+550 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

С начала войны уничтожены:

  • 3017 (+1) танков
  • 6037 (+13) боевых бронированных машин
  • 1999 (+1) артиллерийских систем
  • 418 реактивных систем залпового огня
  • 212 средств ПВО
  • 283  самолета
  • 267  вертолетов
  • 1707 БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 653  крылатые ракеты
  • 16  кораблей / катеров
  • 4660 (+8) единиц автомобильной техники и автоцистерн
  • 179  единиц специальной техники
  • 1 крымский мост
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