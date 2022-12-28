Озвучены реальные потери личного состава войск и техники рф на территории Украины
2022-12-28 12:28
С 24 февраля по 28 декабря общие потери личного состава войск рашистов на территории Украины ориентировочно составили 103 770 человек (+550 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
С начала войны уничтожены:
- 3017 (+1) танков
- 6037 (+13) боевых бронированных машин
- 1999 (+1) артиллерийских систем
- 418 реактивных систем залпового огня
- 212 средств ПВО
- 283 самолета
- 267 вертолетов
- 1707 БПЛА оперативно-тактического уровня
- 653 крылатые ракеты
- 16 кораблей / катеров
- 4660 (+8) единиц автомобильной техники и автоцистерн
- 179 единиц специальной техники
- 1 крымский мост