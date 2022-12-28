ВОЙНА В Украине Озвучены реальные потери личного состава войск и техники рф на территории Украины

2022-12-28 12:28

С 24 февраля по 28 декабря общие потери личного состава войск рашистов на территории Украины ориентировочно составили 103 770 человек (+550 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

С начала войны уничтожены: