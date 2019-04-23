Мир Офтальмолог рассказал, какого цвета должны быть линзы в солнцезащитных очках

2019-04-23 20:00 180

 

Офтальмологи предпочитают солнцезащитным очкам с линзами коричневого и серого цвета. Об этом рассказал заведующий кафедрой офтальмологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Шупика Сергей Рыков в комментарии корреспонденту УНН.

"Солнцезащитные очки ни в коем случае не должны быть синего фильтра, это может быть желтый, зеленый. Офтальмологи отдают предпочтение коричневому и серому цвету, ведь они не утомляют глаз", - сказал Рыков.

По его словам, самое необходимое пользоваться солнцезащитными очками зимой, когда выпал снег. Белый цвет поблескивает и отдает синим оттенком, и именно он является токсичным для сетчатки.

"Глаз очень быстро устает, поэтому стоит обязательно пользоваться солнцезащитными очками", - отметил Рыков.

Однако, он отметил, что летом, когда зеленая пора, июнь-июль, также важно пользоваться солнцезащитными очками.

"Особенно, когда солнце в зените, если это не вечер и не сумерки. Ведь ультрафиолет с 11:00 до 16:00 и солнечные излучения опасны для глаза. И в первую очередь, это повреждается не сетчатка, а роговица, которая пересыхает, появляется синдром сухого глаза, синдром красного глаза, и поэтому все начинают жаловаться, что у них красные сосуды, потому что они повреждены ультрафиолетом и происходит воспалительный процесс", - рассказал Рыков.

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