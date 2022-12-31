ВОЙНА В Украине Есть хорошая новость: у Зеленского заявили, что в новогоднюю ночь украинцев ждет сюрприз

2022-12-31 10:00

В Офисе президента заверили, что несмотря на попытки Россиии уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины, в новогоднюю ночь все украинцы будут со светом.

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в эфире информационного телемарафона, отметив при этом, что предоставить свет всем украинцам в новогодние вечер и ночь - это самая главная задача для всей власти.

"Задача, которая у нас есть - это, самое главное, чтобы в новогоднюю ночь все украинцы, именно бытовые потребители, как называют их энергетики, были со светом. И я думаю, что нам это удастся", - отметил он.