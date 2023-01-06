ВОЙНА В Украине Призначення субсидії: за який період враховують доходи, - пояснення від Мінсоцполітики.

2023-01-06 16:31

Призначення субсидії: за який період враховують доходи, - пояснення від Мінсоцполітики.

Для розрахунку розміру житлової субсидії враховуються доходи за такі періоди:

▪️за III-IV квартали попереднього календарного року: у разі, коли житлова субсидія призначається від початку неопалювального сезону (травень);

▪️за I-II квартали поточного календарного року: у разі, коли житлова субсидія призначається від початку опалювального сезону (жовтень);

▪️за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії: у разі, коли житлова субсидія призначається не від початку опалювального (неопалювального) сезону.

Наголошується, що у разі призначення житлової субсидії від початку опалювального сезону доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року.

Натомість у разі призначення житлової субсидії від початку неопалювального сезону доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за березень поточного року.

Якщо житлову субсидію призначають не від початку опалювального (неопалювального) сезону враховується розмір нарахованої пенсії за місяць, що передує місяцю, попередньому до місяця, з якого призначається житлова субсидія.

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Новые выплаты, налоги, тарифы и программы - какие изменения ждут украинцев в 2023-м году

2023-01-06 21:36

фото Українці можуть безкоштовно отримати енергозберігаючі LED-лампи: як це зробити

2023-01-06 20:34

Призначення субсидії: за який період враховують доходи, - пояснення від Мінсоцполітики.

2023-01-06 16:31

фото Baykar завершує випробування нового ударного БПЛА AKINCI, який скоро буде в Україні

2023-01-06 15:37
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Новые выплаты, налоги, тарифы и программы - какие изменения ждут украинцев в 2023-м году 2023-01-06 21:36
фото Українці можуть безкоштовно отримати енергозберігаючі LED-лампи: як це зробити 2023-01-06 20:34
Призначення субсидії: за який період враховують доходи, - пояснення від Мінсоцполітики. 2023-01-06 16:31
фото Baykar завершує випробування нового ударного БПЛА AKINCI, який скоро буде в Україні 2023-01-06 15:37