ВОЙНА В Украине Призначення субсидії: за який період враховують доходи, - пояснення від Мінсоцполітики.

2023-01-06 16:31

Призначення субсидії: за який період враховують доходи, - пояснення від Мінсоцполітики.

Для розрахунку розміру житлової субсидії враховуються доходи за такі періоди:

▪️за III-IV квартали попереднього календарного року: у разі, коли житлова субсидія призначається від початку неопалювального сезону (травень);



▪️за I-II квартали поточного календарного року: у разі, коли житлова субсидія призначається від початку опалювального сезону (жовтень);



▪️за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії: у разі, коли житлова субсидія призначається не від початку опалювального (неопалювального) сезону.

Наголошується, що у разі призначення житлової субсидії від початку опалювального сезону доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року.

Натомість у разі призначення житлової субсидії від початку неопалювального сезону доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за березень поточного року.

Якщо житлову субсидію призначають не від початку опалювального (неопалювального) сезону враховується розмір нарахованої пенсії за місяць, що передує місяцю, попередньому до місяця, з якого призначається житлова субсидія.