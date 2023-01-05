ВОЙНА В Украине Кто из мужчин может выехать за границу во время военного положения и какие документы нужны: все детали

2023-01-05 16:30

Во время действия в Украине режима военного положения военнообязанным ограничен выезд за пределы страны. Однако существуют законные исключения для определенных категорий, которые все же могут выехать за границу.

К таким относятся военнообязанные, снятые с воинского учета либо же у которых есть определенные семейные или профессиональные обстоятельства. Кто из военнообязанных может выехать из Украины во время военного положения.

Для выезда за пределы страны во время войны мужчинам призывного возраста необходимо предоставить перечень необходимых документов. Они должны подтверждать, что гражданин относится к категории лиц, которым разрешен выезд за границу.

Наличие у военнообязанного детей

Украинское законодательство позволяет выезжать за границу во время военного положения мужчинам, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет. Чтобы у такого лица была возможность выехать из страны, нужно предоставить свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий, что мужчина является отцом-одиночкой.

В то же время выехать из Украины имеют право многодетные отцы, на содержании которых находятся три и более несовершеннолетних детей.

Также покинуть пределы страны могут военнообязанные, которые сопровождают ребенка с инвалидностью или ребенка, с тяжелыми и редкими заболеваниями. В этом случает диагноз ребенка нужно также подтвердить соответствующими документами.

Выезд из Украины мужчин, снятых с воинского учета или временно непригодных к службе в армии

Если военнообязанного признали временно непригодным к службе, он также может уехать за границу. Для этого необходимо иметь соответствующее заключение военно-врачебной комиссии.

Кроме того, выехать за границу во время военного положения могут мужчины, снятые с военного учета на основании решения военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из воинского учета. Как и остальных случаях необходимо будет предоставить соответствующее документальное подтверждение.

Выезд за границу в связи с выполнением профессиональных обязанностей

Право на выезд за границу во время военного положения имеют водители, железнодорожники, моряки, спортсмены, а также волонтеры. При определенных условиях такие лица могут временно покидать территорию Украины. Однако следует отметить, что выезд разрешен мужчинам, которые являются членами экипажей морских и речных судов.

Что касается водителей, то пересекать госграницу могут люди, которые перевозят медицинские грузы, гуманитарную помощь для нужд Вооруженных сил, других военных формирований, а также населения Украины. Чтобы пересечь границу, необходимо предоставить соответствующие документы.

Также разрешен выезд работников предприятий железнодорожного транспорта, если их работа связана с обеспечением работы железной дороги.

Профессиональные спортсмены также могут покинуть пределы страны, но в случае, если они включены в состав национальных сборных команд Украины. Это же касается тренеров, рефери и других спортивных специалистов, обеспечивающих подготовку спортсменов.

Лица с инвалидностью также могут покинуть пределы Украины

Гражданам Украины с инвалидностью независимо от группы разрешено покидать пределы страны. Для этого необходимо предоставить документы, которые подтверждают инвалидность.

Сюда относятся удостоверение, подтверждающее статус лица с инвалидностью, пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, в которых указана группа и причина инвалидности. Также это может быть справка для получения льгот лицами с инвалидностью.

Выезд из Украины военнослужащих с целью лечения

Украинские военнослужащие, которые получили ранение во время боевых действий, могут выехать из страны для прохождения лечения. Для этого необходимо иметь соответствующие документы.

Обязательными условиями для пересечения границы военными являются заключение о необходимости направления на лечение за границу. Также это может быть уведомление от Координационного центра по чрезвычайным ситуациям Европейской Комиссии. Кроме того, нужно иметь подтверждение иностранного учреждения здравоохранения о готовности принять человека на лечение.

Напомним, в Украине до 19 февраля 2023 года продлены режим военного положения и всеобщая мобилизация. Ей подлежат все военнообязанные мужчины 18-60 лет, и за уклонение они могут отвечать перед законом.

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