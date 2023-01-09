ВОЙНА В Украине Потери вражеских войск в Украине резко возросли

2023-01-09 13:32

С 24 февраля 2022 года по 9 января 2023 года общие потери личного состава вражеских войск в Украине ориентировочно составили 111 760 человек (+590 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

С начала войны уничтожены:

  • 3080 (+11) танков
  • 6147 (+17) боевых бронированных машин
  • 2069 (+4) артиллерийских систем
  • 434 (+3) реактивных системы залпового огня
  • 217 средств ПВО
  • 285  самолетов
  • 275 (+3) вертолета
  • 1856 (+7) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 723  крылатые ракеты
  • 16 кораблей / катеров
  • 4809 (+8) единиц автомобильной техники и автоцистерн
  • 183 единицы специальной техники
  •  1 крымский мост
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