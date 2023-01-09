ВОЙНА В Украине Потери вражеских войск в Украине резко возросли

2023-01-09 13:32

С 24 февраля 2022 года по 9 января 2023 года общие потери личного состава вражеских войск в Украине ориентировочно составили 111 760 человек (+590 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

С начала войны уничтожены: