Потери вражеских войск в Украине резко возросли
2023-01-09 13:32
С 24 февраля 2022 года по 9 января 2023 года общие потери личного состава вражеских войск в Украине ориентировочно составили 111 760 человек (+590 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
С начала войны уничтожены:
- 3080 (+11) танков
- 6147 (+17) боевых бронированных машин
- 2069 (+4) артиллерийских систем
- 434 (+3) реактивных системы залпового огня
- 217 средств ПВО
- 285 самолетов
- 275 (+3) вертолета
- 1856 (+7) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 723 крылатые ракеты
- 16 кораблей / катеров
- 4809 (+8) единиц автомобильной техники и автоцистерн
- 183 единицы специальной техники
- 1 крымский мост