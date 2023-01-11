ВОЙНА В Украине рф не захватила Соледар и не окружила Бахмут - карта боев ISW

2023-01-11 16:00

Россия начала заявлять о том, что якобы захватила Соледар, а Бахмуту грозит "неминуемое окружение". Однако на самом деле это не так.

В Институте изучения войны (ISW) прояснили ситуацию и отметили, что даже если рашисты снимали видео в центре Соледара, то это не значит, что они установили контроль над городом. Более того, даже если бы оккупанты и сумели захватить город, то они все равно не смогли бы окружить Бахмут.

"ISW только 10 января наблюдала визуальное подтверждение присутствия сил Группы Вагнера в центре Соледара. Однако реальность поквартального контроля над местностью в Соледаре затемняется динамичным характером городских боев, и российские войска в течение нескольких месяцев в значительной степени пытались добиться значительных тактических успехов в районе Соледара. Даже принимая за чистую монету самые щедрые русские претензии, взятие Соледара не предвещало немедленного окружения Бахмута", - отметили аналитики.

Эксперты рассказали, что 10 января силы группы "Вагнера" продолжили наступление в Соледаре. Также они привели слова пресс-секретаря Восточной группы войск Украины Сергея Череватого. Он сообщил, что по состоянию на 10 января группа "Вагнера" сосредоточила в Соледаре свои наиболее боеспособные силы.

"Группа "Вагнера", вероятно, надеется развить недавние незначительные тактические успехи, направив в этот район больше элитных активов. На кадрах с геолокацией, опубликованных 9 января, видно, как силы группы "Вагнера" сражаются в центре Соледара. Группа Telegram, связанная с "Вагнером", 10 января опубликовала дополнительные кадры сил группы Вагнера возле здания городской администрации в центре Соледара и заявила, что ЧВК работает над укреплением позиций в этом районе", - отметили эксперты и добавили, что официальных подтверждений о захвате Соледара рашистами нет.

Также оккупанты продолжали наземные атаки в Бахмуте и рядом с ним. На фоне этого защитники Украины, по данным Генштаба, отразили атаки на сам Бахмут и южнее Бахмута в районе Клищевки (7 км к юго-западу), Курдюмовки (12 км к юго-западу) и Майорска (20 км к югу). Несмотря на все это, рашисты говорят о "продвижении" к селам у Бахмута, однако окружить город они не могут.

Бахмут и Соледар - ситуация в городах-крепостях

Ранее эксперт объяснил, есть ли угроза окружения Бахмута. По мнению Сергея Грабского, для российских войск сейчас важно показать любую победу, и они не считаются с потерями. Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что в Соледаре продолжаются тяжелые бои, российские оккупанты несут большие потери.

Вчера также стало известно, что ВСУ успешно ликвидировали группу российских наемников ЧВК "Вагнера", когда те выдвинулись на штурм промзоны Соледара. Помимо этого, защитники Украины, как сообщили в Генштабе, отбили атаки россиян около 13 населенных пунктов.