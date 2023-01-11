ВОЙНА В Украине Болтон: Выход Украины на границы 1991 – не конец войны

2023-01-11 17:30

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о том, что после выхода оккупантов с территории Украины нужно думать о том, что будет в будущем, иначе возможна новая война через пять лет.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

По словам Болтона, после 2014 года Украина США и НАТО ошиблись, когда недостаточно сильно отреагировали на агрессию России. Он подчеркнул, что возвращение всех территорий Украины не будет концом.

"Нужно думать о том, что будет, когда россияне выйдут из Украины, иначе через пять лет будет еще одна война", – сказал Болтон.

Политик заявил, что российский диктатор Владимир Путин постарается разделить США и Европу, рассказывая, что война длится слишком долго.

"В США сторонников такой позиции не очень много, меня больше беспокоит Западная Европа. Путин думал, что хорошо знает Германию. В ближайшие три-четыре месяца нужно не дать ему разделить союзников Украины", – подчеркнул он.

Болтон считает, что необходимо усилить военное и экономическое давление на РФ, чтобы цена агрессии выросла.

"Я думаю, что мы недостаточно давим на Россию. Нужно усилить военные поставки Украине", – резюмировал политик.