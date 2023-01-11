ВОЙНА В Украине В Укрпочте рассказали подробности обмена старых ламп

2023-01-11 22:00

 

Украинцы смогут обменять пять ламп накаливания на светодиодные двух типов цоколя Е27 и Е14.

Обмен старых ламп накаливания на светодиодные в отделениях Укрпочты начнется в конце января. На первом этапе планируют заменить 15 млн ламп. Об этом накануне сообщила пресс-служба компании.

Указано, что бета-тест программы по обмену LED-ламп пройдет в шести регионах, а затем начнется по всей стране. Украинцы смогут обменять пять ламп накаливания на светодиодные двух типов цоколя Е27 и Е14.

Сначала обмен будет проводиться в областных центрах и других крупных городах, а до конца февраля светодиодные лампы можно будет обменять и в самых маленьких селах.

Механизм обмена ламп:

  • Обменивать лампы можно гражданам от 18 лет, нужно иметь паспорт, идентификационный код и исправные лампы накаливания;
  • Необходимо подать электронную заявку через приложение Дія, таким образом заказав лампы, и прийти в отделение Укрпочты в течение пяти рабочих дней после получения подтверждения, иначе заявка аннулируется;
  • Если у человека нет возможности заказать лампы через Дію, он должен прийти в Укрпочту и при наличии ламп обменять их в отделении.
  • Обмен производится исключительно на исправные лампы накаливания. Если человек дома обнаружит, что лампы не работают, их можно заменить другими диодными.

"Такой обмен можно сделать один раз, возвращать неисправные лампы нужно в упаковке от производителя. Без упаковки обмен не осуществляется", – говорится в сообщении.

Напомним, 10 января правительство утвердило решение о бесплатном обмене старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы.

Ранее в декабре стало известно, что Европа выделит средства для покупки около 30 млн LED-ламп для Украины. Об этом сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе время энергетического "Рамштайна" в Париже. Еще 5 млн ламп выделит Франция.

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