ВОЙНА В Украине Данилов рассказал, что замыслил путин к 24 февраля: кремль готов пойти ва-банк

2023-01-12 16:00

Для российского режима очень важны сакральные даты, поэтому Москва уже "готовится к определенным событиям" в годовщину войны с Украиной.

Кремль может решиться пойти ва-банк на фоне ожиданий российского общества по поводу войны в Украине и приближения годовщины ведения открытых боевых действий со стороны войск РФ.

Секретарь СНБО Алексей Данилов во время телемарафона отметил, что Москва уже "готовится к определенным событиям" в преддверии 24 февраля 2023 года.

Чиновник считает, что Путину будет важно отчитаться хотя бы о каких-то успехах на фронте за год войны. Поэтому ближайшие два-три месяца станут сложными и решающими, вероятно, Кремль может пойти ва-банк.

"Два-три месяца для нас будут сложными и решающими. Имеется в виду, что Россия должна идти уже ва-банк. Она тоже без конца не может тянуть войну, там непростая ситуация и накапливаются проблемы в России", - сказал он.

Также Данилов напомнил, что российский режим особо сильно "уважает" сакральные даты.

"24 февраля будет один из периодов, когда им бы хотелось отчитаться перед своим обществом о достижении каких-либо успехов", - подытожил он.

Украине хотят предложить корейский вариант урегулирования войны

Ранее Данилов заявил, что Российская Федерация собирается предложить Украине так называемый "корейский вариант" урегулирования войны, развязанной против нашего государства. Он отметил, что этот путь предполагает разделение страны.

Речь идет об условной "38 параллели" - неофициальной границе, по которой в своем время были поделены Северная и Южная Корея. При этом правительство последней считает такое историческое решение большой ошибкой для своей нации.

Для Украины это также абсолютно неприемлемый вариант. Президент Украины Владимир Зеленский четко отметил, что мы должны вернуть все наши территории в международно признанных границах.