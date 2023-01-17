ВОЙНА В Украине На тимчасово окуповану Луганщину завезли авто з маркуванням ОБСЄ - ворог готує провокацію

2023-01-17 12:27

росія завезла на окуповану Луганщину машини з маркуванням ОБСЄ, може готувати провокацію, — повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

За даними журналіста, трейлери-автовози заїхали з боку Ізвариного. Вони завантажені білими Toyota Land Cruiser, на яких до 24 лютого 2022 року їздили спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Легальним шляхом ці автівки у розпорядженні рашистів опинитися не могли, наголошує Цаплієнко. Журналіст припускає, що автівки потрібні для провокації проти України та звинувачення нашої країни у начебто "злочині проти ОБСЄ".

"Така провокація, з наступним тиражуванням в російських медіа, дозволила б відвести медійну увагу від реального воєнного злочину, скоєного росіянами в Дніпрі", — підсумовує Цаплієнко.