Политика На Донбассе более 500 взрывов за сутки - ОБСЕ

2022-02-17 20:40

Мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине обратилась к сторонам конфликта с призывом придерживаться режима прекращения огня.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) с вечера среды зарегистрировала свыше 500 взрывов возле линии соприкосновения на востоке Украины. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил глава миссии Яшар Халит Чевик, пишет Интерфакс.

"Между вчерашним вечером и 11:20 по киевскому времени сегодня СММ сообщила о 500 взрывов вдоль линии соприкосновения", - сказал он.

Чевик отметил, что позже сообщали еще примерно о 30 взрывах, что может свидетельствовать о снижении напряженности.

По его словам, утром в четверг СММ обратилась к сторонам конфликта с призывом придерживаться режима прекращения огня.

"Крайне важно немедленно способствовать деэскадации, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации", - заявил глава Специальной мониторинговой миссия ОБСЕ в Украине.

Напомним, в Донецкой области сепаратисты обстреляли два города и три поселка.