ВОЙНА В Украине В Финляндии дали оптимистический прогноз по передаче Украине танков

2023-01-17 18:30

 

Финляндия готова участвовать в поставках Украине танков Leopard. И надеется, что такое решение будет принято.

Об этом сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, которого цитирует The Guardian.

"Сейчас мы находимся в интенсивных дискуссиях по поводу того, что еще мы можем сделать со стороны Европейского Союза и Северных стран, чтобы помочь Украине", - сказал Хаависто.

Он уточнил, что сейчас продолжаются дискуссии о передаче Украине танков Leopard.

"Я надеюсь, что это решение будет принято, и Финляндия, безусловно, готова сыграть свою роль в этой поддержке", - отметил Хаависто.

Напомним, ранее Финляндия уже заявляла о готовности предоставить Украине немецкие танки Leopard, имеющиеся на своем вооружении.

Впрочем, как объяснили впоследствии в Минобороны страны, позиция Финляндии по передаче Украине танков зависит от решения Германии как страны-производителя.

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