ВОЙНА В Украине Стала известна вероятная причина катастрофы вертолета под Киевом, в которой погибло руководство МВД

2023-01-18 11:35

В эфире телемарафона спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что упавший в Броварах вертолет был предназначен для нужд ГСЧС.

Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что по предварительной версии, причиной катастрофы мог стать туман.

"Вертолет не увидел высотное здание и попытался резко набрать высоту, из-за чего, скорее всего, потерял управление. В режиме отключения света маячок на крыше дома, вероятно, не работает", - пояснил Цаплиенко.

Советник погибшего министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, какие версии трагедии с вертолетом рассматривает следствие.

"Причины трагедии устанавливаются следователями. Была ли это диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности полетов, мы скоро узнаем", - заявил он.

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2023-01-18 11:35
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ВОЙНА В Украине

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