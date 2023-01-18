ВОЙНА В Украине Количество погибших и пострадавших в результате падения вертолета в Броварах возросло

2023-01-18 11:33

Количество погибших в результате падения вертолета ГСЧС в Броварах возросло до 18 человек, трое из них – дети. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в Telegram.

"По состоянию на данный момент – 18 погибших, в том числе трое детей. Известно о 29 раненых, среди которых 15 детей. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", – говорится в сообщении.

Кулеба отметил, что оперативные службы продолжают работу на месте падения вертолета.

Известно, что правоохранители рассматривают разные версии крушения вертолета – от ошибки пилота в условиях тумана, до диверсии.

Ранее утром в среду стало известно, что в Броварах вертолет упал на детский сад. Произошел пожар. Изначально сообщалось о пяти пострадавших.

Позже стало известно, что на вертолете находилось высшее руководство МВД Украины, включая министра Дениса Монастырского. Все пассажиры вертолета погибли.

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