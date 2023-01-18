ВОЙНА В Украине 25 января Латвия отправит в Украину «Стингеры», вертолеты, БПЛА и пулеметы

2023-01-18 17:30

25 января 2023 Латвия отправит в Украину новую партию военной помощи — зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники.

Об этом сообщила министр обороны Латвии Инара Мурниеце по итогам встречи с министром обороны Украины Алексеем Резниковым в Киеве, сообщили в Министерстве обороны Латвии.

Quote«В ближайшее время мы отправим в Украину новые партии военной помощи – зенитно-ракетные комплексы «Стингер», вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники. В этом году Латвия продолжит обучение военнослужащих разных уровней Вооруженных Сил Украины. В планах – повысить интенсивность обучения и подготовить по крайней мере вдвое больше украинцев, чем в 2022 году», – сказала Инара Мурниеце после встречи.

QuoteЛатвия – наш добрый друг и союзник, с первых дней войны поддерживающий Украину в борьбе с российским агрессором, — подтвердил Алексей Резников.

В пятницу, 20 января, г-жа Мурниеце примет участие в заседании контактной группы по обороне Украины в Рамштайне, чтобы согласовать дальнейшую союзническую помощь Украине.

По данным Delfi.lv, в ноябре 2022 года латвийский благотворительный фонд Ziedot.lv начал кампанию «Хорошие новости». В ходе кампании фонд собрал 4,4 млн евро, которые пойдут на закупку военной техники и снаряжения, произведенные в Латвии.

По данным Минобороны Латвии, страна уже предоставила Украине поддержку более чем на 314 млн евро — это почти 1% ее ВВП. Приблизительно 300 млн евро из этой суммы составляет именно военная поддержка от правительства. Остальные средства, пожертвованные латвийцами.

Латвия передала Украине боеприпасы, противотанковые средства, зенитно-ракетные комплексы Stinger, БПЛА, самоходные гаубицы, вертолеты, топливо, индивидуальное снаряжение, сухие пайки для солдат и прочее.

Минобороны совместно с организацией «Предприниматели за мир» собирает 7 млн евро на военную технику, бронежилеты, бронированные машины скорой помощи, технологические решения, бинокли и приборы ночного видения для ВСУ.

В рамках акции «Твиттер-конвой» латвийцы передали в ВСУ уже более 900 внедорожников.