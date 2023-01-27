ВОЙНА В Украине Свет будет! Турция передает Украине плавучие электростанции мощностью в 500 МВт

2023-01-27 16:31

Турецкая компания Karpowership планирует поставить Украине плавучие электростанции мощностью в 500 МВт. Об этом сообщает Anadolu.

Отмечается, что электростанции смогут обеспечить потребности в электроэнергии миллиона домохозяйств.

Плавучие электростанции разместят в портах Молдовы и Румынии, подача электроэнергии в украинские сети будет идти через эти страны.

Сейчас готовятся переговоры с этими странами по реализации данного решения.

По словам представителя компании Karpowership Зейнеп Харези, плавучие электростанции предлагают быстрые, надежные и гибкие решения проблем с электричеством.

"Мы готовы поддержать Украину в этом как можно скорее", - отметила она.

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Изъятые у контрабандистов беспилотники передали военным - вместо сигарет будут доставлять боеприпасы 2023-01-27 15:37
фото Как подключиться к сети другого оператора если пропала мобильная связь и интернет 2023-01-27 14:30