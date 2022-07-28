ВОЙНА В Украине Флот каких стран будет экспортировать зерно из украинских портов

2022-07-28 11:34

Зерно из украинских портов будут экспортировать компании из разных стран мира. При этом фрахтовать корабли они будут из стран Черноморского региона. Об этом сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков в интервью для Татьяны Поповой.

"Компании могут быть американские, европейские либо еще какие-то, а корабли, которые будут заходить, будут ближайшие, которые есть в этом регионе – украинские, турецкие, грузинские. Какие будут доступны, те и будут фрахтовать", – рассказал министр.

Сейчас происходит формирование "зеленых коридоров", и компании активно ищут корабли, которые затем будут организованы в караваны для экспорта аграрной продукции из украинских портов.

По словам министра, первыми должны начать экспорт именно украинские компании – владельцы грузов.

"Потому что они все же крупные украинские трейдеры. Потому что они уже в состоянии войны, так осторожно скажу. Они уже здесь, они присутствуют, с февраля для них ситуация не меняется. Для них дополнительный риск не является проблемой. Поэтому я уверен, что это будут украинские компании", – отметил глава Мининфраструктуры.

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