Мир Саакашвили заявил об "агентах Кремля" в своем окружении: о ком идет речь

2023-01-30 18:30

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили не исключил, что к организации его возвращения в Грузию осенью 2021 года были причастны люди, которые имели отношение к российским спецслужбам.

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“Не исключено, что люди, планировавшие мое возвращение в Грузию в октябре 2021 года, были внедрёнными агентами России...”, — заявил заключенный третий президент Михаил Саакашвили в интервью Spiegel.

При этом Саакашвили опять не назвал имен. Ранее он говорил, что столкнулся с предательством в ближайшем окружении, тоже избегая конкретики.

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Как пишет “Новости Грузия”, это заявление Саакашвили прозвучало на фоне раскола в его бывшей партии — Едином Национальном движении и постоянно упоминающихся в этом контексте именах двух министров в его правительства — экс-министра обороны Давида Кезерашвили и бывшего премьера и экс-министра МВД Вано Мерабишвили.

Некоторые СМИ и политики выдвинули предположение, что Саакашвили мог иметь в виду Вано Мерабишвили.

Мерабишвили отреагировал и сказал, что не может оставить без внимания “уродливую интерпретацию интервью своего друга Михаила Саакашвили, находящегося в тяжелейшем состоянии”.

“Хочу ответить на поднявшуюся сегодня в отношении меня очередную волну. В прошлом я допустил ошибки, но никогда не избегал ответственности. Семь лет, проведенных в одиночной камере, дали мне много времени, в том числе и для осознания собственной ответственности. Меня в сотрудничестве с российскими спецслужбами часто обвиняют именно те люди, вся биография которых полна примеров прямого или косвенного коллаборационизма с врагами нашей страны”, — сказал Мерабишвили.

Мать бывшего президент Гиули Аласания заявила, что Саакашвили не подразумевал никого из Грузии, а речь идет об окружении в Украине в 2021 году.

“Почему? Потому что в Украине готовилась эта операция и к тому времени он не должен был быть рядом с Зеленским. Это была задача, и эта цель была достигнута. Кремль достиг своей цели и вот уже год и четыре месяца он сидит здесь взаперти, и фактически его убивают. Это спецоперация Кремля, которую, к сожалению, делают руками грузинской власти. Ни о ком конкретно (в Грузии) речь не идет .... Он и раньше говорил, что он (Вано) не имеет никакого отношения к этим событиям”, — сказала Аласания.

Контекст

Саакашвили, который после окончания своего президентского срока в Грузии жил и работал в Украине, тайно вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов осенью 2021 года, после чего был задержан и заключен в тюрьму.

Состояние здоровья политика сильно ухудшилось после двух голодовок. Саакашвили под охраной в тбилисской клинике “Вивамед” с мая.

Недавно в Саакашвили обнаружили отравление тяжелыми металлами. Бывший президент Грузии выразил недоверие бюро судебно-медицинской экспертизы в стране, а его адвокат предложил привезти специалистов из авторитетных экспертных бюро из Европы или Америки и провести исследования по отравлению за границей.