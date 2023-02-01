ВОЙНА В Украине Украина поднялась в рейтинге Индекса восприятия коррупции Transparency International

2023-02-01 12:28

Украина поднялась в рейтинге Индекса восприятия коррупции, составленном организацией Transparency International за 2022 год. Об этом свидетельствуют данные этого рейтинга.

Украина заняла 116 место из 180 стран, набрав 33 балла, тогда же как в 2021 году она заняла 122 место.

Составители рейтинга отметили, что пострадавшая от войны Украина является одной из немногих стран, которая значительно улучшила свои результаты, набрав восемь баллов с 2013 года.

В частности, там отметили, что Украина давно борется с системным злоупотреблением властью, но сделала важные шаги по улучшению контроля и подотчетности, говорится в отчете.

Полномасштабное вторжение России в Украину стало самым жестоким результатом безудержной коррупции и клептократии за весь 2022 год, считает региональная советница Transparency International в Восточной Европе и Центральной Азии Алтыной Мирзабекова.

В организации добавили, что российские клептократы накопили свое состояние, засвидетельствовав верность президенту Владимиру Путину в обмен на выгодные правительственные контракты и защиту своих экономических интересов.

«Отсутствие каких-либо ограничений для власти Путина позволило ему безнаказанно преследовать свои геополитические амбиции. Это нападение дестабилизировало европейский континент, угрожая демократии и убивая десятки тысяч», - сказано в отчете.

Наименее коррумпированной страной, по версии Transparency International, стала Дания. Второе место заняли Финляндия и Новая Зеландия, далее следуют Норвегия и Сингапур.