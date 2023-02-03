ВОЙНА В Украине В ДТЕК пояснили, чому важливо вимикати прилади з розеток, коли вдома нема світла

2023-02-03 22:12

Електроприлади, які залишилися ввімкненими в розетку під час відключень світла, можуть перевантажити енергосистему, коли електропостачання відновиться, і це призведе до аварій на електромережі.

Тому українців закликали вимикати навіть лампочки, коли вдома нема світла.

Протягом місяця ДТЕК поставив в енергосистему України 60 млн кВт-год електроенергії. Це дозволяє зменшити дефіцит в енергосистемі і скоротити тривалість відключень.

ДТЕК готовий постачати в Україну ще більше європейської електроенергії. В перспективі завдяки імпорту дефіцит в енергосистемі потенційно може зменшитись майже вдвічі.

Поставки електроенергії з ЄС можуть збільшитись до 1 млрд кВт-год на місяць, що дорівнює споживанню близько 4 мільйонів домогосподарств. Для цього Україні потрібно укласти відповідні угоди з західними партнерами.