ВОЙНА В Украине В ДТЕК пояснили, чому важливо вимикати прилади з розеток, коли вдома нема світла

2023-02-03 22:12

Електроприлади, які залишилися ввімкненими в розетку під час відключень світла, можуть перевантажити енергосистему, коли електропостачання відновиться, і це призведе до аварій на електромережі.

Тому українців закликали вимикати навіть лампочки, коли вдома нема світла.

Протягом місяця ДТЕК поставив в енергосистему України 60 млн кВт-год електроенергії. Це дозволяє зменшити дефіцит в енергосистемі і скоротити тривалість відключень.

ДТЕК готовий постачати в Україну ще більше європейської електроенергії. В перспективі завдяки імпорту дефіцит в енергосистемі потенційно може зменшитись майже вдвічі.

Поставки електроенергії з ЄС можуть збільшитись до 1 млрд кВт-год на місяць, що дорівнює споживанню близько 4 мільйонів домогосподарств. Для цього Україні потрібно укласти відповідні угоди з західними партнерами.

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ВОЙНА В Украине

В ДТЕК пояснили, чому важливо вимикати прилади з розеток, коли вдома нема світла 2023-02-03 22:12
Саме зараз Україна перебуває напередодні дуже активної фази війни, - розвідка 2023-02-03 21:36
видео Подати заяву про обмін звичайних ламп на LED можна через "Дію" — відеоінструкція як це зробити 2023-02-03 19:31
Змінився порядок виплат додаткової грошової винагороди українським військовослужбовцям 2023-02-03 17:32