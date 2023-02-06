Мир В Турции сообщают о почти 300 жертвах землетрясений и более 2 тысячах пострадавших

2023-02-06 16:30

 

В Турции обнаружили 284 жертвы, погибших в результате мощных землетрясений. Также известно о тысячах пострадавших.

Об этом сообщил вице-президент Турции Фуата Октая в Twitter.

По его словам, по состоянию на 6:30 зафиксировали 284 жертвы подземных толчков. Также известно о не менее 2323 человек, получивших ранения.

О погибших сообщают в десяти провинциях Турции. Данные о жертвах и пострадавших не окончательны, поскольку спасательные работы продолжаются.
Реакция МИД

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, что посольство проверяет наличие украинских граждан среди пострадавших в Турции.

Для помощи украинцам в Турции на базе посольства открыты две "горячие линии": +90 539 550 98 98 и +90 312 442 15 93.

Родственники в Украине могут также обращаться на "горячую линию" МИД: +380 44 238 15 88.

Напомним, Турцию, Сирию и Ливию всколыхнули мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома и другие здания, на местах разрушения возник пожар.

Также президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования народу Турции из-за смертельных землетрясений. Он отметил, что Украина готова помочь Турции преодолеть последствия стихии.

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