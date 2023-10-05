ВОЙНА В Украине Блинкен: США и ЕС ищут правовую основу для использования 300 млрд долл. активов рф для Украины

2023-10-05 20:04

 

США и европейские союзники рассматривают, какие есть правовые основания для использования 300 миллиардов долларов замороженных российских активов для Украины. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Университете Техаса 4 октября.

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"Это около 300 миллиардов долларов, и большая их часть находится в Европе, а не в Соединенных Штатах. Поэтому мы рассматриваем, какие правовые полномочия мы можем иметь, европейцы могут иметь, чтобы фактически использовать эти активы для Украины", - сказал Блинкен в ответ на вопрос, как обстоят дела с возможностью использовать замороженные российские активы на то, что нужно Украине.

"Я считаю, что если ты сломал это - ты купил это. И поэтому россияне, сломав это, должны за это заплатить. И один из способов сделать это – использовать эти активы. Мы должны убедиться, что для этого есть правовая основа. И, как я уже сказал, поскольку большинство активов находятся в Европе, европейцы также должны быть убеждены, что для этого есть основания", - отметил Госсекретарь США.

Напомним

Как сообщили в Минюсте, Украина потребует не менее 300 миллиардов долларов репараций от россии за ущерб, который она нанесла в результате полномасштабного вторжения.

Спецпредставитель президента США указала, что Соединенные Штаты заморозили активы рф на 8 млрд долл., их необходимо использовать Украине для восстановления.

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