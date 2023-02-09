ВОЙНА В Украине ВСУ уничтожили лодки, которые оккупанты готовили для переброски диверсионно-разведывательных групп

2023-02-09 12:30

Украинские военные на юге уничтожили семь лодок, которые оккупанты готовили для выдвижения своих диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона

Кроме того, по ее словам, защитники повредили две установки типа Град в Алешках, из которых захватчики обстреливали Херсон.

Напомним, на днях украинские защитники уничтожили на южном направлении два вражеских катера и две российские ДРГ. Кроме того, на Днепре были уничтожены пять лодок с диверсантами.