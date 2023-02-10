ВОЙНА В Украине Португалия передает Украине собственные танки Leopard 2

2023-02-10 17:32

Португалия передаст Киеву три собственных танка Leopard 2 в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр страны Антониу Кошта в ходе выступления в парламенте, сообщает Reuters.

"Сейчас мы реализуем план восстановления и технического обслуживания танков Leopard 2 и, согласно плану, мы сможем отправить три из них в марте. Это то, над чем мы работаем", - сказал Кошта парламентариям.

На прошлой недели он сообщил, что Португалия ведет переговоры с Германией о получении деталей, необходимых для ремонта неработающих танков Leopard, находящихся на вооружении страны.

Кошта подчеркнул, что передача танков Украине не поставит под угрозу запасы португальской армии.

Напомним, Португалия также передасет Украине БТРы и генераторы.