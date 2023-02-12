ВОЙНА В Украине НАН: Мощные землетрясения возможны в Украине

2023-02-12 13:00

В Украине возможны землетрясения, ведь она находится в том же сейсмоактивном поясе, что и Турция.

Мощные землетрясения могут случится и на территории Украины. Самые активные толчки с интенсивностью 8 возможны на юго-западе Одесской области. Об этом сообщил сейсмолог НАН Александр Кендзера.

Он пояснил, что в Украине возможны землетрясения, ведь она находится в том же сейсмоактивном поясе, что и Турция. Этот сейсмоактивный пояс постоянно генерирует подземные толчки. Сейсмолог добавил, что землетрясения зависят от того, с какой скоростью движутся плиты, что в свою очередь приводит к накоплению энергии.

"Этот пояс образовался из-за того, что Евроазиатская плита давит на Арабскую и Африканскую плиты. Очевидно, что движение этих плит остановить невозможно, поэтому рано или поздно там будут землетрясения", - сказал он.

Сейсмолог вспомнил зону Вранча, расположенную в Румынии. Землетрясение на этой сейсмоактивной плите может ощущаться на всей территории Украины. Местные сейсмоактивные зоны зафиксированы возле Крыма и Закарпатье.

Отметим, США перемещают дислоцированный в Средиземном море авианосец "Джордж Буш" ближе к Турции для помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения.

Как известно, мощные землетрясения в Турции и Сирии произошли 6 февраля.