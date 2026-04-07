Спорт Футболісти Челсі заступилися за скандального гравця Енцо Фернандеса заради результату у вирішальному матчі сезону

2026-04-07 10:35

З’явилася інформація, що роздягальня "синіх" готова відкласти образи заради результату у вирішальному матчі сезону.

Напередодні головний тренер Челсі Ліам Росеньор усунув Енцо Фернандеса на два матчі через його коментарі стосовно бажання жити в Мадриді.

Проте перед зустріччю з Манчестер Сіті футболісти лондонського клубу прагнуть переконати наставника включити аргентинця до складу на матч АПЛ.

Відомо, що після оголошення про дискваліфікацію півзахисника частина гравців Челсі висловила незгоду із його відстороненням, оскільки йдеться про можливість участі в наступному сезоні Ліги чемпіонів, а присутність Фернандеса в команді може її зміцнити.

Нагадаємо,  наразі Челсі займає шосту позицію в турнірній таблиці.

 

