Мир Линии разломов после землетрясения в Турции нанесли на космическую карту

2023-02-12 12:00

Линии разломов на земле после землетрясения в Турции нанесли на космическую карту. Эта информация сможет спасти людей в будущем, передает УНН со ссылкой на BBC.

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Информация о недавнем землетрясении в Турции может спасти жизнь людей в будущем. Карта Sentinel поможет ученым точно понять, что произошло, когда было землетрясение в Турции. Впоследствии эти знания будут использованы в моделях ученых по поводу того, каким образом в турецком регионе происходят землетрясения. Это сможет помочь турецким властям использовать данные при планировании восстановления региона.

На этой неделе, в пятницу, спутник Европейского союза Sentinel-1A, получил снимки разломов земли, когда пролетал с севера на юг над Турцией на высоте 700 км.

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Sentinel оснащен радиолокационным прибором, способным мониторить землю в любую погоду, днем и ночью.

Он регулярно сканирует турецкий регион, часто отслеживая тонкие изменения высоты на поверхности Земли.

Карта была обработана британским Центром наблюдения и моделирования землетрясений, вулканов и тектоники (Comet). Директор центра профессор Тим Райт сказал, что наблюдения Sentinel наглядно показали масштаб задействованных сил.

"Новости агентства всегда показывают землетрясения как "эпицентр", будто это был точечный источник (как бомба). На самом деле все землетрясения вызваны скольжением по протяженным разломам, и чем сильнее землетрясение, тем больше разорвавшийся разлом", – сообщил Райт.

"Мы можем нанести на карту эти разрывы с помощью спутников, потому что земля вокруг них смещена, в этом случае, на 5 или 6 метров. Первый разрыв был протяженностью 300 км или около того, а второе крупное событие разорвало еще 140 км. Чтобы представить эти расстояния в контексте, от Лондона до Парижа это примерно 345 км.

"К концу десятилетия мы имеем возможность проводить такой анализ у эпицентров наиболее разрушительных землетрясений, и тогда мы сможем быть полезными для оказания помощи", — сказал профессор Райт.