Мир Датчики с китайского воздушного шара-шпиона извлекли из океана

2023-02-14 19:30

По словам американских военных, датчики с предполагаемого китайского воздушного шара-шпиона, сбитого после пересечения США, были извлечены из Атлантического океана, сообщает BBC.

Детали

Поисковые бригады обнаружили "значительное количество обломков на месте, в том числе все идентифицированные приоритетные датчики и электронные компоненты", сообщило Северное командование США.

ФБР изучает предметы, которые, по данным США, использовались для слежки за секретными военными объектами.

По словам военных, в понедельник у берегов Южной Каролины были обнаружены "большие части конструкции".

По данным CBS, американского партнера BBC, среди найденных предметов находится около 9-12 м антенной решетки воздушного шара.

Дополнение

Официальные лица США заявили, что высотный воздушный шар был создан в Китае и использовался для наблюдения, но Китай заявил, что это был просто дирижабль для наблюдения за погодой, который сбился с пути.

США сбили еще три объекта после первого, обнаруженного 4 февраля.